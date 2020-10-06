Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2020-2024 raporu yayımlandı

Bu yıl, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış araştırmasının yapıldığı 21 yıllık dönemdeki en keskin düşüş beklenirken, gelirlerin 2019'a göre yüzde 5,6 oranında azalacağı öngörülüyor.

PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2020-2024 raporu Covid-19'un eğlence ve medya sektörü üzerindeki etkilerini inceliyor. Dünyayı etkisi altına alan pandemi, küresel eğlence ve medya sektöründeki büyümeyi durma noktasına getirdi. Bu yıl,Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış araştırmasının yapıldığı 21 yıllık dönemdeki en keskin düşüş beklenirken, gelirlerin 2019'a göre yüzde 5,6 oranında (120 milyar dolar) azalacağı öngörülüyor.

Rapora göre, pandeminin etkileri küresel ekonomiye yansımaya devam ederken, araştırmaya göre eğlence ve medya sektörünün temel büyüme eğilimi sürecek. Son yıllarda medya deneyimlerinin hayatımızda daha da merkezi hale gelmesiyle küresel eğlence ve medya sektörünün büyüme hızı küresel GSYİH'nın büyüme hızını geride bıraktı. 2020'de yaşanan zorluklar sona erdiğinde küresel eğlence ve medya sektörünün büyüme performansını devam ettirmesi bekleniyor.

53 ülkede 14 alt segmente ilişkin gelir verilerini ve öngörüleri içeren rapora göre, 2021'de küresel eğlence ve medya sektörü harcamaları yüzde 6,4 artacakken, sektörün küresel gelirleri için önümüzdeki 5 yıllık tahmin döneminde yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) yüzde 2,8'e ulaşacak.

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Murat Çolakoğlu, raporu şöyle değerlendirdi:

“2020-2024 raporuna göre, Covid-19 salgınının tüketici davranışlarını kökten değiştirdiğini ve normal şartlar altında gerçekleşmesi daha uzun sürmesi beklenen dijital dönüşüm için hızlandırıcı rol üstlendiğini görüyoruz. Dijitalleşme son dönemde tüm sektörleri şekillendiren en önemli faktörlerden biri olurken, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle etkisini daha da artırıyor. Tüm bu gelişmeler, eğlence ve medya dünyasını 2020'de daha uzak mesafeli, daha sanal, daha fazla çevrimiçi akış temelli, daha kişisel ve ev merkezli hale getirdi. Pandemi dönemi boyunca küresel eğlence ve medya sektörü için zorluklar bir süre daha devam ederken, gündemin odağında yer alan dijital dönüşüm, sadece şimdiye kadar bu dönüşümden yararlananlar için değil, tüm segmentler için yeni fırsatlar üretecek”.