“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

Yarışmaya, iklim değişikliğinin çarpıcı etkisini başarılı şekilde yansıtan fotoğraflarıyla, amatör ya da profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katıldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen iklim değişikliğinin dünyamıza olan etkisini ortaya koyarak konuyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen yarışmanın başvuruları 11 Ağustos'ta başlayarak 11 Eylül'de son buldu.

Seçici kurulda birbirinden usta fotoğrafçılar yer aldı

2014 senesinden bu yana düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda bu yıl usta fotoğrafçılar dikkat çekti. Seçici kurulda; Gazeteci ve Fotoğrafçı Adem Meleke, Belgeselci ve Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü ve Foto Muhabiri Ercan Arslan ve Fotoğrafçı Mehmet Turgut yer aldı. Ayrıca seçici kurula TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Reklamcı Serdesin Ajans Başkanı Serhat Bayram da katkı sağladı. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar, halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu belirlendi.

İlk 12 sırayı alan fotoğrafın sahipleri aşağıdaki ödülleri almaya hak kazandı:

Birincilik Ödülü: Toshiba Haori 13.000 Btu/h klima

İkincilik Ödülü: iPhone 12 Cep Telefonu

Üçüncülük Ödülü: Canon EOS M50 Mark II BK Fotoğraf Makinesi Vlogger Kit

Özel Ödüller: Fujifilm Instax Mini 11 Bundle Box (Seçici Kurul tarafından belirlenen; dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alan üç fotoğraf sahibine)

Derece Ödülleri: Decathlon 500 TL'lik Hediye Çeki (Seçici Kurul tarafından belirlenen; yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci sırada yer alan altı fotoğraf sahibine)