Küresel IT Çözümleri Merkezi, ‘Mercedes-Benz Tech Türkiye' adını aldı

Küresel IT Çözümleri Merkezi (Solution Delivery Center), ismini yenileyerek ‘Mercedes-Benz Tech Türkiye' adını aldı.

Mercedes-Benz Group AG bünyesinde faaliyet gösteren Küresel IT Çözümleri Merkezi, kurumsal kimliğini yeniledi. 40'tan fazla ülkedeki Mercedes-Benz Group AG lokasyonlarına hizmet veren merkezin yeni adı ‘Mercedes-Benz Tech Türkiye' oldu. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Mercedes-Benz Tech Türkiye Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, isim yenilik kararının ayrıntılarını anlattı.

Mercedes-Benz Tech Türkiye'nin şirketteki stratejik öneminin arttığına değinen Engindeniz, yeni ismin gelecek hedeflerinden ilhamla belirlendiğini dile getirdi. Engindeniz, organizasyonun global proje ve çalışmalarda yer aldıkça kurulduğu günden bu yana 9 yıl içinde yaklaşık 10 kat büyüme kaydettiğini belirterek, “Ortalama 50 bin kullanıcıya, 72 farklı sistem güncellemesi, 40'tan fazla proje, 42 bin problem çözümü ve 600'den fazla geliştirme isteği gibi SAP hizmetleri veriyoruz. Siber güvenlik IT teknolojileri alanındaki operasyon ihtiyaçlarının da bir kısmının hayata geçirilmesi için seçilen merkezimiz, şirkette kritik konularda görev almaya başladıkça müşteri güven seviyesini üst düzeye çıkardı. Bu da aslında Türkiye'ye olan güveni gözler önüne seriyor” dedi.

“Merkez, 200 kişilik yeni istihdam oluşturacak”

Engindeniz, büyüyen merkezin yeni ihtiyaçlara bağlı olarak istihdamı artıracağını ifade ederek, “Şirketin tüm dünyadaki ürün ve hizmetlerini ilgilendiren yetkilendirmesi sonucunda çalışan sayımızı daha da artırma ihtiyacımız oluştu. Bu yıl IT alanında 200'den fazla yeni çalışanı ekibimize dahil edeceğiz. Merkez olarak daha çok ‘Yazılım Geliştirme Merkezi' konumuna yerleşmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Yapay Zekâ, BIG Data ve cloud teknolojileri gibi alanlara daha fazla yatırımlar yapmak ve kendimizi geliştirmek planlarımız arasında yer alan konular. Bu kapsamda Back-End, Front-End ve Full-Stack yazılım geliştirme alanlarında başlangıç veya ileri seviyede tecrübeli, ileri İngilizce seviyesine sahip tüm yazılımcıların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca yazılım geliştirme uzmanları ve mühendislerinin yanı sıra SAP danışmanları, iş analistleri ve danışmanları, bilgi teknolojileri yöneticileri, ürün ve proje yöneticileri, siber güvenlik uzmanları, test ve otomasyon mühendisleri ile çözüm mimarları da istihdam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Binek otomobillerin AR-GE'si için de IT mühendisliği yapılıyor

Mercedes-Benz Tech Türkiye'de, şirketin binek araç AR-GE departmanlarının IT Mühendisliği (IT Engineering) birimlerine destek veren bir ekibi de mevcut. Bu ekip hem test otomasyonu hem de mühendislik IT çözümleri anlamında yeni yetkinlikler ile organizasyona dahil.

Rollout tarafında ise söz konusu marka kullanıcılarının araçları ile doğrudan etkileşime geçmesine imkân tanıyan, Mercedes Me Connect odağında uluslararası yaygınlaştırma projeleri geliştiriliyor. Ekibe katılacak yeni çalışanlar tüm dünyada, mobil uygulamanın geliştirilmeye başlamasından yayınlanana kadar olan tüm süreçte, uygulama sahiplerine yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verecekler.