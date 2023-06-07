“Kurlarda yüksek volatilite yaşanıyor”

Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar” denildi.

Piyasalarda hareketlilik artarken; ALB Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge ve öngörülebilirlik unsuru olarak öne çıkacaktır. Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar” denildi.

Kabine'nin belli olmasının ardından piyasalarda da hareketlilik arttı. 7 Haziran işlemlerinde Borsa 5500'ü aşarken; dolar 23,00 TL'yi, gram altın da 1450 TL'yi geçti. ALB Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

Reformlar dikkatle izlenecek

“Kabine'nin açıklanmasından ve Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasından sonra, ilk hafta piyasaların verdiği refleks dikkat çekici. Sayın Bakanın verdiği; makro finansal istikrarı önceliklendirme, uluslararası normlara uygunluk, şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve bütün bunlarla birlikte rasyonel zemine dönüş mesajları pozitif algılandı. Döviz kurlarında belli bir yükseliş ve Kapalıçarşı ile aradaki makasın kapanması önemliydi. Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge bulma ve öngörülebilirlik olarak öne çıkacaktır. Denge seviyesi tahmini çok doğru olmamakla birlikte; etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar olacak. Bu da belli bir süreç içinde gerçekleşecektir. Şu anda yüksek bir volatilite yaşanıyor ve dövizde bu yükseliş; bir miktar çözülmeyi de beraberinde getirebilir.

Borsada hangi hisseler

Borsa tarafında TL bazında yeni rekor seviyelere doğru yolculuk destek bulacaktır. 5500'ün üzerinde kalıcılık halinde 5700 ve üzerine doğru ivmelenme ihtimali de kuvvetlenebilir. Özellikle defansif yönü kuvvetli, döviz fazlası olan ve ihracatçı şirketlerin öncülüğünde bir borsa hikâyesi öne çıkacak gibi görünüyor.

Altında bu seviyelere dikkat

Dolardaki hareketlenmeyle birlikte altın fiyatlarında da yükseliş hızlandı. Ons tarafında 1930-1950 dolar seviyesi destek olarak çalışırken; kurlarda yaşanan yükseliş, gram altını 1450 TL seviyesine taşıdı. Bundan sonraki süreçte gram altında 1360 TL ana destek olarak izlenmekle birlikte; ons ve dolardaki hareketlere de paralel olarak 1500 TL ve üzeri seviyeleri görmek de söz konusu olabilecektir.”