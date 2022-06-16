Kursa gitti, kendi iş yerini açtı

Sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un elinden alan kursiyerler, “Bileğimize bir altın bilezik taktınız” değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde, belediye bünyesinde eğitim alan kursiyerlere yıl sonu kapanış programı düzenledi. Kültür ve sanatın doyasıya hissedildiği programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Dr. Halis Şimşek, Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Ufuk Özdemir ve çok sayıda Esenyurtlu vatandaş katıldı. Kapanış programında kursiyerlerin ‘Yetişkin ve Çocuk Korosu', ‘Bağlama ve Gitar Dinletisi' ile ‘Halk Oyunları Gösterisi' izleyenleri mest etti. Programda ayrıca ‘Aşçı Yardımcılığı ve Pastacılık' eğitimi sertifikalarını alan kursiyerler hem deneyimlerini paylaştı hem de kendilerinin meslek sahibi olmasında destek olan Belediye Başkanı Bozkurt'a, “Bileğimize bir altın bilezik taktınız” diyerek teşekkür etti.

Kapanış programında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kursiyerlerin gösterilerini çok beğendiğini ifade ederek hepsine tek tek teşekkür etti. “Sevgili Başkan Yardımcımız Halis Şimşek'ten başlayarak Kültür Müdürümüz Hüseyin Yaşar'a ve kursiyerlerimize kadar katılan, emek gösteren hocalarımıza, çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diyen Başkan Bozkurt konuşmasına şöyle devam etti:

“İhtiyacımız olan bu. Hayat bize zaman zaman farklı farklı zorluklar getiriyor. Farklı avantajlar sunuyor. Ama biz hazırlıklı olmazsak, kendimizi buna hazırlamazsak bu koşulların içinden çıkmamız mümkün değil. Kökenimiz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, hakça paylaşacağız. Bunu yakaladığımızda hiçbir engelin bizi durdurması mümkün değil. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Esenyurt bu. Mutlu olmak için belli bir yaşta olmamız gerekmiyor. Bunun yaşı, cinsiyeti, pozisyonu gerçekten yok. Yeter ki uğraşalım. Birbirimizi sevelim. Bakıyorum piyano çalan da var, keman çalan da var, güzel şarkı söyleyen de var. Bunları fark edip önünü açmamız lazım. Bu yolda iyi gidiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de eksiklerimizi tamamlayarak, çıtayı daha üst kısımlara taşıyarak devam edeceğiz. Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır. Esenyurtlu olmaktan gurur duydum, hep de duyacağım.”

Sahneye çıkarak başarı hikayesini paylaşan pastacı yardımcısı kursiyeri Miraç Günay Atasoy, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibine teşekkür etti. Kurstaki eğitimlerin ardından sipariş alıp para kazandığını söyleyen Atasoy, “Bu kursa ilk geldiğimde ‘Ben bu işi öğreneceğim' dedim. Ev hanımıyız hepimiz, bir şeyler bildiğimizi zannediyorduk ama hakikaten hiçbirimiz bir şey bilmiyormuşuz. Alev Hoca'mla birlikte bu yola başladık, hatta kendisiyle birlikte buraya Beşiktaş'tan geliyoruz, bu bir meslek aşkı. 7-8 ay süren bir serüvenin, eğitimin sonunda pasta yapmaya başladım. Doğum günleri, özel günler, hatta düğün ve nişan pastaları bile yapıyorum, para kazanıyorum. Sonuçta, bizim bileğimize bir altın bilezik taktınız. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Otuz yıldır Esenyurt'ta yaşayan Kuaför Şirvan Yıldırım ise ,kurs vesilesiyle meslek sahibi olduğunu ve dükkan açtığını dile getirdi. Yıldırım, “15 yıllık evliyim, 3 çocuğum var. Çalışmıyordum, ev hanımıydım. Birgün sosyal medyada gezerken bu kursları gördüm. ‘Güzellik ve Saç Bakım-Kuaförlük' kursuna kaydımı yaptırdım. Bu şekilde serüvenim başladı ve bu sektöre adım atmış oldum. Bütün kadınları, hepinizi bu kurslara davet ediyorum. Genellikle yol uygulamalı teori derslerimizle sektöre güçlü, daha başarılı, istihdam adına gayet sağlam adımlarla başladık. Ben ilk kursiyerlerdenim. Bu sayede kendi dükkanımı açtım. Yere daha sağlam basıyorum, kendi paramı kazanıyorum. Çok mutluyum, hiç kimseye ihtiyacım yok. Güzel bir gelir de elde ediyorum. İyi ki bu kursa gelmişim, hayatım çok değişti. Sayın Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bize bu imkanları sağladınız. Esenyurt'ta böyle bir kurs yoktu, öncülük ettiniz” şeklinde konuştu.