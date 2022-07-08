Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü'yü salladı

Ünlü organizatör Kürşat Şahin Türkiye'de defalarca düzenlediği küçük box gecelerini Azerbaycan'da düzenlenen Loca Fight Clup Kick Box gecesiyle uluslararası alana taşıdı. Organizasyon da birçok ünlü sporcu karşı karşıya gelirken ünlü oyuncu Burak Özçivit de sporculara destek vermek amacıyla tribünlerdeki yerini aldı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 2 Temmuz gecesi gerçekleştirilen maçlarda Türk sporcular rakiplerine karşı 6-2'lik üstünlük sağladı. Türk sporcularının tarih yazdığı gece hem Bakü için hem de Türk organizatör için bir ilk oldu. Daha önce de birçok ilklere imza atan Kürşat Şahin, Bakü'deki birçok sıkıntı ve olumsuzluklara rağmen 11 aylık hazırlanma süresi neticesinde başarılı bir gece çıkardı. Geceye katılan ünlü oyuncu Burak Özçivit, heyecanla maçları izlerken, maçların ardından şampiyonlara kupasını da verdi. Özçivit'e de gecede plaket takdim edildi.

Öte yandan Kürşat Şahin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde muhteşem bir geceye imza atacak, oradan da Almanya'da Stuttgart Şehrinde çok büyük bir Türk gecesi düzenleyecek.