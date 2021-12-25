Kürşat Şahin'den iki dev organizasyon

Dünyanın en iyi kadın ve erkek kick boksçuları, ünlü organizatör Kürşat Şahin'in düzenlediği Ringin Sultanları ve Loca Fight Club ile Türkiye'de ringe çıkacak.

Türkiye iki önemli kick boks organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyi kadın ve erkek kick boksçuları ünlü organizatör Kürşat Şahin'in düzenlediği Ringin Sultanları ve Loca Fight Club ile 2022'de Türkiye'de ringe çıkacak. 8 Türk kadından oluşan 'Ringin Sultanları' ve 7 şampiyonumuzu Avrupa'dan 7 ayrı Dünya şampiyonları ile karşı karşıya getirecek olan Loca Fight Club, 2022 yılı ocak ve şubat aylarında Türkiye'de izleyici ile buluşuyor.

Türkiye'nin en iyi 8 kadın kick boksçusundan oluşan 'Ringin Sultanları' dünya karmasına karşı mücadele edecek. Sporcuların kamp döneminde çok iyi hazırladıklarını belirten Kürşat Şahin, elemelerden geçip maç yapma hakkı kazanan sporcuları, dünya çapında üne kavuşmak için önemli bir fırsat yakaladıklarını belirtti.

Loca Fight Club'ta ise dünya şampiyonları aynı ringde mücadele edecek. Bu iki prestijli organizasyonun dövüş sporlarına gönül vermiş Türk sporcular için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Şahin, bir sonraki hedeflerinin ise bu iki organizasyonu ABD'nin Las Vegas şehrine taşımak olduğunu söyledi.

"Lütfen bu haksızlığa dur denilsin"

Türkiye'de ve dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip olan bu organizasyonların, Türkiye'de sahte organizatörler yüzünden yara aldığının da altını çizen Kürşat Şahin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kick boks başta olmak üzere dövüş sporları federasyonlarına sesleniyorum. Biz büyük emek veriyoruz, ter akıtıyoruz, yüreğimizle mücadele ediyoruz ve gerçek şampiyonlar çıkarıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz. Fakat Türkiye'deki bazı organizatörler sahte maçlar düzenleyerek, sahte kemerler yaptırarak, lisansı dahi olmayan çeşitli sektörlerden istedikleri parayı verenleri ringe çıkararak hayali şampiyon yapıyorlar. Televizyon ekranlarında hem izleyiciyi kandırıyorlar hem de para ile umut satıyorlar. Lütfen bu haksızlığa dur denilsin" dedi.