Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergiyle taçlandı

Esenyurt Belediyesi Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri yıl sonu kapanış sergisinde görücüye çıktı. Kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü.

Kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yapmış olduğu el emeği ürünleri için kapanış sergisi düzenledi. Birbirinden farklı tasarımların yer aldığı sergide; moda tasarım, mefruşat ve taş boyama ürünleri büyük ilgi gördü. Kurslarda eğitim alan çocukların halk oyunu gösterisi büyük alkış toplarken aynı zamanda bağlama derslerine katılan 8 yaşındaki Dersim Deniz Çelik, hem çaldı hem de türkü söyledi. Kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sergi sonunda katılım belgesi verildi.

Kursiyer öğrencilerden Ezgi'nin Annesi Leyla Ulusoy, kurslardan çok memnun olduğunu belirterek, “Çocuklar için çok iyi oluyor. Boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Kızım yaklaşık üç kursa katılıyor ve biz çok memnunuz. Esenyurt için çok faydalı şeyler” dedi.

Bir yıldır bağlama derslerine katılan Dersim Deniz Çelik, “Derslerim çok iyi geçiyor. Hedefim daha da çalışıp daha da iyi bir not almak” derken, diğer bir kursiyer Belinay Çeliker ise “Dersler bir yıl boyunca çok keyifli geçti. Duygularımı anlatamayacak kadar çok sevinçliyim.”