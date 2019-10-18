"Kurt Kapanı 16" uygulamasında sürücüyle polisin ilginç diyaloğu

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı 16" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim'deki uygulama noktasında bir sürücüye seyir halindeyken telefonla kullanmaktan 235 TL idari para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden sürücü, telefonu kullanmadığını sadece elinde tuttuğunu söyleyince, polis ekipleri de kullanmadığınız telefon elinizde değil, kenarda durur” diye yanıt verdi.

İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı-16' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Denetleme noktalarında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Narkotik köpekleri de araçlar üzerinde arama yaptı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda da yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Sürücüler ve yolcular üzerinde kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı.

Narkotik köpeği “Ceviz” araçları didik didik aradı

Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar üzerinde tek tek arama yapıldı. Sürücüler ve yolcular üzerinde kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. “Ceviz” isimli sevimli narkotik köpeği de denetleme noktalarına alınan araçları didik didik aradı.

Asayiş ekiplerinin Taksim'deki uygulaması sürerken polis bir sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığını fark etti. Bunun üzerine denetleme noktasına alınan sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek hareketler sergilemekten 235 TL idari para cezası kesildi.

“Telefonu kullanmıyordum, sadece elimde tutuyordum”

Kesilen cezaya itiraz eden sürücü polise sitem etti. Telefonu kullanmadığını, sadece eline aldığını söyleyen sürücü, “Telefonun elimde durması kullanıyor olduğum anlamına gelmez, mesela elime sigara alıp yakmadan tutsam ona da mı ceza yazacaksınız?” dedi.

Polis sürücünün bu sorusuna, "Sigarayı elinizde tutarsanız sigara içiyor olarak görürüz ve ceza yazarız. Kullanmayacağınız telefonu elinizde neden tutuyorsunuz? Kullanmadığınız telefon elinizde değil, kenarda durur” şeklinde yanıt verdi.