İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü

Nijerya’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye’ye döndü.

Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye'ye döndü.


Nijerya'da 13 Temmuz'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirilmişti. Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja'dan İstanbul'a geldi. Uçaktan inen gemiciler, özel VİP aracına bindirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.