Kurtulmuş: “Dünya tweet atarak yönetilmez”

Amerika'nın başkanı kendisini ABD başkanı gibi değil İsrail'in sözcüsü gibi görüyor. Bu duruma inşallah müsaade etmeyeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sultanbeyli'de bir dizi programlara katılmak üzere akşam saatlerinde Sultanbeylilerle bir araya geldi. Programa, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda partili katıldı. Programda yaptığı konuşmada Kurtulmuş, “Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı biliyorsunuz icra komitesi İstanbul'da acil toplandı. Daha öncesinde Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etme karar ve büyükelçiliği taşıma kararına karşı ardından büyük yürüyüş dolayısıyla Gazze sınırındaki Filistinlilere karşı İsraillilerin yaptığı katliamlara karşı hem İslam İşbirliği Teşkilatını toplayıp hem de birleşmiş milletler genel kurulunda İsrail'e ve Amerika Birleşik Devletlerine karşı tokat gibi bir cevabı verdiremezdik. Çünkü hem dünyadaki birçok masum milletlerin hakkını hukukunu çiğneyen hem de bu coğrafya iyidir ateş topu haline getiren Siyonizm'in dizginlenemez saldırganlığıdır. Bu saldırganlığı durduracak olan bu saldırganlığı bir şekilde frenleyecek olan Türkiye'dir. Türkiye'deki iradedir sizin iradenizdir. Allah'ın izniyle bu iradeden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Dünya tweetlerle yönetilmez”

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili paylaşımına ilişkin Kurtulmuş, “Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın attığı bir tweet. Dünya tweetlerle yönetilecek bir yer asla değil. Amerika Birleşik Devletleri için hazin olan maalesef Amerika'nın başkanı kendisini Amerika Birleşik Devletleri başkanı gibi değil İsrail'in sözcüsü gibi görüyor. Bu duruma inşallah müsaade etmeyeceğiz. Türkiye şimdi Golan Tepeleri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan yeni gerginlik senaryolarının uygulamaya konulmasına müsaade etmeyecektir. Biz siyasi hayatımız boyunca Müslüman ülkelerin arasındaki dayanışmanın artırılmasını İslam kardeşliğinin Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasını hep savunduk bu salonda bulunan sizler daime hep bunu savundunuz” dedi.