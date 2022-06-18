Kurtulmuş: “Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel olarak çok zor bir süreçten geçtiğini hep beraber görüyoruz”

Üsküdar'da “Gastronomi Sokağı”, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel olarak çok zor bir süreçten geçtiğini hep beraber izliyor ve görüyoruz. Terör örgütleri ile ülkeler arasındaki çatışmalarla Türkiye'nin Yunanistan üzerinden köşeye sıkıştırılma çabalarıyla, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması çabalarıyla Türkiye'yi gerçekten önemli bir sürecin içerisine sokuyor” dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda Gastronomi Sokağı açılışı ünlü şeflerin katılımı ile Üsküdar'da gerçekleşti. Gastronomi tutkunları ve kariyer yaşamını gastronomi odağında şekillendirmek isteyenlerin buluştuğu Gastronomi Sokağı'nın açılışı festival havasında gerçekleşti. Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu ile Sefa Özyaykılıç, Kemal Can Yurttaş, Umut Reçber gibi dünyaca ünlü şeflerin katıldığı festivalde Geleneksel Mutfak, Yurtdışında Türk Mutfağı, Vegan Tatlılar, Sushi Teknikleri, Adana Kebap Teknikleri gibi mutfağın farklı uzmanlık alanlarına dokunan workshoplar düzenlendi. Gastronomi Sokağı açılış programına vatandaşların yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Türkiye'de bir ilk. İkinci bir gastronomi sokağı, mutfak sanatları sokağı yok. Bu ilk sokağımız, sanat merkezimiz bu özel gün dolayısıyla bugün itibari ile açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel olarak çok zor bir süreçten geçtiğini hep beraber görüyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu tür çalışmaların ülkemizin gelişmesine daha iyi yerlere gitmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunacağı aşikardır. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel olarak çok zor bir süreçten geçtiğini hep beraber izliyor ve görüyoruz. Bir taraftan Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş, sadece iki ülke arasında bir mücadele değil, batı ile Rusya'nın bir kavgası, batı ile Rusya'nın bir mücadelesi olarak ortaya çıktı. Ayrıca Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz yatakları dolayısıyla, yine Türkiye'nin güneyinde PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütler vasıtasıyla, vekalet savaşları dolayısıyla, yine aynı şekilde Ukrayna'ya yaptıkları gibi Yunanistan'a da sırtlarını sıvazlayarak cesaret vererek onları ortaya koyan bazı batılı devletleri vekaletlerinde bundan böyle örgütler yerine devletlerin de bölgesel devletleri kullanacağını görüyoruz. Bütün bu gelişmeler terör örgütleri ile ülkeler arasındaki çatışmalarla Türkiye'nin Yunanistan üzerinden köşeye sıkıştırılma çabalarıyla, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması çabalarıyla Türkiye'yi gerçekten önemli bir sürecin içerisine sokuyor” dedi.