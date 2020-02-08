Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı'na tepki: “Milletimizin verdiği mücadeleye saygısızlıktır bu sözler”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini tepki göstererek, “Bu açıklamayı asla kabul etmeyip doğru bulmuyoruz. Milletimizin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu sözler” dedi.

Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Dünya Kayserililer Günü nedeniyle Darüaleceze'de bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KAYDER Başkanı Gökhan Çetinsaya, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve çok sayıda Kayserili katıldı. Buluşma sonunda Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir gazeteye yaptığı, “Federal çözüme tez zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceği uyarısı yaptı. Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltma arzusunu dile getirdi, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç'” açıklamasını değerlendirdi. Numan Kurtulmuş Akıncı'nın açıklamalarını "kabul edilemez" olduğunu ve bu sözlerin Türk milletinin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlık olduğunu ifade etti.

“Milletimizin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır”

KKTC Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kurtulmuş, “Sayın Akıncı'nın Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. KKTC Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısıdır, parçasıdır. Bizim yüreğimizin yarısı Türkiye ise diğer yarısı ayrılmaz bir şekilde Kuzey Kıbrıs'tır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ayakta tutmak, oradaki Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını ve menfaatlerini, namuslarını ve bağımsızlıklarını korumak için bizim milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi akıncının bilmesi lazım. Kıbrıs Barış Harekatında dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için verilen büyük mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böyle talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Yaptığı bu açıklamadan vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamayı telefi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Bu açıklamayı asla kabul etmeyip doğru bulmuyoruz. Milletimizin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu sözler. Kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyorum” diye konuştu.