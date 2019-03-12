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Kuruluşundan bu yana Turkcell'i yönetenlere plaket

Turkcell’in 25’inci kuruluş yıldönümü kutlamasında şirketin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olan üst düzey yöneticilerine plaket verildi.

Turkcell'in 25'inci kuruluş yıldönümü kutlamasında şirketin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olan üst düzey yöneticilerine plaket verildi.



Turkcell, 25'inci kuruluş yıldönümünü çok özel bir organizasyonla kutladı. Şirketin çeyrek asırlık zirve yolculuğunun ve dünyaya teknoloji ihraç eden bir dijital operatöre dönüşümünün anlatıldığı toplantının ev sahipliğini Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu üstlendi.



Turkcell'in kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olan üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda, konuklar kuruluştan bu yana başarı hikayesini ilk ağızdan dinledi. Etkinlik sonunda Ahmet Akça ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, şirketin kurucularından Murat Vargı ve Osman Berkmen'in yanı sıra eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv'e birer hatıra plaketi verdi.

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