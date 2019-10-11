‘Kurumsal esenlik' ön plana çıktı

LOOP Kurumsal Wellbeing Zirvesi, bu yıl ilk kez ‘Fabrika Ayarlarına Dönüş' teması ile gerçekleştirildi. Zirvede; yeni dünya düzeni ile değişen kurumsal wellbeing (esenlik) kavramının tanımı, geleceği ve kurumsal dünya için önemi finansal, duygusal, çevresel, sosyal, fiziksel, entelektüel, mesleki ve spritüel açılardan mercek altına alındı.

Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük Kurumsal Wellbeing etkinliği olarak tasarlanan LOOP Kurumsal Wellbeing Zirvesi'nin ilki ‘Fabrika Ayarlarına Dönüş' temasıyla, İstanbul'da gerçekleşti. Ülkemizde ‘kurumsal wellbeing (esenlik)' kavramının yerleşmesini sağlamak üzere şirketlere ‘iyi yaşam programları' sunan Actifit tarafından düzenlenen zirve, iyi yaşam alanında Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Açılış konuşmasını Actifit Kurucusu ve Genel Müdürü Melis Abacıoğlu'nun yaptığı zirvede, yeni dünya düzeninde değişen wellbeing kavramının kurumsal dünya için önemi; finansal, duygusal, çevresel, sosyal, fiziksel, entelektüel, mesleki ve spritüel açılardan gün boyu süren panellerde tartışıldı.

Abacıoğlu: “Kurumsal wellbeing sadece spor yapmak veya sağlıklı beslenmek değil”

Abacıoğlu, ‘Simyacı Neden Sonunda Evine Döndü? Wellbeing'in Özüne Dönüş Hikayemiz' başlıklı açılış konuşmasında; “Artık iş-yaşam dengesinin değil iş-yaşam ‘birlikteliği'nin öne çıktığı yeni bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla yılın en popüler terimi olan ‘çalışan deneyimi'nin artık farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kurumsal wellbeing sadece spor yapmak veya sağlıklı beslenmek değil. Finansal, duygusal, çevresel, sosyal, fiziksel, mesleki, spritüal ve entelektüel olmak üzere 8 farklı boyutun tamamında yani ancak bütünsel olarak ‘daha iyi' hale getirilen insanlar daha verimli oluyor. Araştırmalar devamlılık performansında %70, verimlilikte %27'e varan artışlar ortaya koyuyor. Yine araştırmalara göre, bütünsel iyi olma haline ulaşan çalışanlar, %19 daha fazla gönüllü projelerde yer alarak içinde bulundukları topluma da daha büyük katkı sağlıyorlar. Bu rakamlara erişmek isteyen kurumsal şirketlerin de artık kurumsal esenlik alanında eskiye ait bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. İşte bu nedenle, hep birlikte fabrika ayarlarımıza dönüp konuyu trendlere uygun bir şekilde ele alabilmek adına bu zirveyi düzenledik. Geleneksel hale getirmek istediğimiz zirvemiz ve farklı etkinliklerimiz ile kurumsal esenlik kavramını ülkemizde hep birlikte çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Zirveye yoğun ilgi

YogaUni'nin kurucusu Alexis Gulliver'in Sandalye Yogası ile başlayan zirveye, Türkiye ve dünyadan İK ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Konuşmacıların yanı sıra katılımcıların da yoğun ilgi gördüğü zirveye 250'ye yakın kişi katıldı.