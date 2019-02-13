Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında artış

Geçtiğimiz yılki faaliyet raporunu açıklayan 500'ün üzerinde marka ile yıl boyu binden fazla etkinlik gerçekleştiren şirketin Genel Müdürü Erdem Genç "Ülke genelinde artan hassasiyetler sonucu geçtiğimiz yıl, şirketlerle birlikte yaptığımız çalışmalarda özellikle sosyal sorumluluk etkinliklerinde yüzde 26 artış gördük. Bu trendin 2019'da da sürmesini bekliyoruz" dedi.

İşbirliği içerisinde olunan ondan fazla STK ile en etkili çalışmaları yapmak için çalışanların bizzat işin içinde olduğu etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Genç "Yalnızca maddi bağışlarla sınırlı etkinliğe ulaşılmasının alternatifi olarak markanın ve çalışanların bizzat içinde aktif rol aldığı, empati kurarak farkındalık oluşturduğu projeler üretmekteyiz" diye ekledi.

Erdem Genç, 2018'de 5 bine yakın katılımcıyla yapılan projelerden bazılarını ise şöyle sıraladı;

Bisiklet Fabrikası'nda üretilen bisikletlerle 157 çocuk mutlu oldu.

Tekerlekli Sandalye Fabrikası'nda katılımcıların ürettiği tekerlekli sandalyeler sayesinde 98 engelli daha rahat hareket imkanına kavuştu

Oyuncak Fabrikası'nda yapılan sağlıklı, ahşap oyuncaklarla 502 minik sevindirildi.

Barınak Atölyesi'nde imal edilen 14 sağlam kulübe Türkiye'nin çeşitli illerinde küçük dostlara yuva oldu.