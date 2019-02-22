Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen ‘Kurumsal Yönetim Ödülleri' sahiplerini buldu. Şirketlerin 2018 yılı içinde elde ettikleri ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları' temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'na sahip ilk 3 şirket Aksa Akrilik, Doğuş Otomotiv ve TAV Havalimanları Holding oldu.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) düzenlediği 12'nci Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen ‘Kurumsal Yönetim Ödülleri', 9'uncu kez sahiplerini buldu. Bu yıl 'Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer' ana temasıyla gerçekleştirilen zirvenin ardından düzenlenen ödül töreninde, beş kategoride toplam 7 şirket ve 3 sivil toplum kuruluşuna (STK) ödülleri verildi.

Şirketlerin 2018 yılı içinde elde ettikleri ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları' temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun sahibi, 97,02 puan ile Aksa Akrilik oldu. Ardından 96,41 puanla Doğuş Otomotiv ve 96,25 puanla TAV Havalimanları Holding geldi.

‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Şirket' kategorisinde 95,72 puan ile SÜTAŞ ödüle layık bulundu. Ayrıca; ‘Kurumsal Yönetim Endeksinde Son 1 Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket' ise 3,27 puan artış ile AG Anadolu Holding oldu.

STK kategorisinde birinci Darüşşafaka Cemiyeti

En yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip İlk 3 STK ise 95 puanla Darüşşafaka Cemiyeti, 94.60 puan ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve 93 puan ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak sıralandı.

Ali Pandır: "Türkiye bu alanda öncü ülkelerden biri"

Kurumsal Yönetim Ödülleri ile Türkiye'de bu alanda var olan iyi uygulamaları özendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, ödül alan tüm işletme ve STK'ları kutladığını kaydetti.

Dernek olarak; halka açık şirketlerin yanı sıra halka açık olmayan şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da kurumsal yönetim anlayışını içselleştirmek konusunda son derece kararlı adımlar attıklarına memnuniyetle tanık olduklarını belirten Pandır, "Gösterdikleri çabayla hem kendi geleceklerini hem de ülkemizin yarınını çok daha sağlam temeller üzerinde ve kurumsal yönetim ölçeğinde şimdiden inşa etmeye başlamış olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza TKYD adına teşekkür ederim. Kurumsal yönetim konusundaki farkındalığın gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacağına, kurum ve kuruluşların bu yolda değerli adımlar atacaklarına ve paydaşları açısından güvenilirlik algılarının altını çizeceğine inanıyoruz" diye konuştu.