Kurye olmak isteyenlere ücretsiz motosiklet ehliyeti imkanı

Şirket ‘Vigo Akademi' bünyesinde kurye olmak isteyenlere ücretsiz motosiklet ehliyeti alma imkanı sundu.

Kargo şirketi Vigo, yeni projesi ile kurye olmak isteyenlerin ücretsiz motosiklet ehliyeti alması için çalışma başlattığını açıkladı. Şirket bünyesinde kurulan akademide ilk etapta 8 kişiye sürüş eğitimi verilip ehliyet masrafları karşılandı.

Vigo kurucu ortaklarından Ali Cicioğlu, şirket bünyesinde kurulan ‘Vigo Akademi' hakkında, “Son yıllarda artan taleple birlikte hızlı teslimat yapan şirketlerin personel ihtiyacı her geçen gün artış gösteriyor. Vigo olarak biz bu alanda ortaya çıkan talebin yanı sıra aynı zamanda sektörün de nitelikli personel ihtiyacını karşılamak adına ‘Vigo Akademi'yi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Bugün pilot uygulamamız kapsamında ilk mezunlarını verdiğimiz akademi ile sektöre nitelikli personeller kazandırırken aynı zamanda kurye olmak isteyen ama maddi konulardan dolayı da bir türlü harekete geçemeyen arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz” diye bilgi verdi.

“Motosiklet ehliyetleri için hiçbir bedel ödemiyorlar”

Şirketin resmi internet sayfası üzerinden yapılan kurye başvuruları arasından yapılan görüşmelerin sonucunda pilot uygulama için 8 kişinin belirlendiğini anlatan Ali Cicioğlu; başvuru yapan adaylar arasında özellikle B sınıfı ehliyeti ve trafik deneyimi olan adayları belirlediklerini söyledi.

Ali Cicioğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Kuryelerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu yüzden onlar için güvenli kıyafet ve kask kullanımını zorunlu tutuyoruz. Akademiye katılan arkadaşlarımızın güvenliğine büyük önem verdiğimiz için, normal bir motosiklet eğitiminde var olan 12 saatlik uygulama derslerini iki katına çıkararak 24 saat motosiklet eğitimi almalarını sağladık. Tabi ki akademiye katılan herkes tüm bu eğitim sürecinde bir ücret ödemedi ve harç ya da sınav ücretlerini de onlar adına biz üstlendik. Böylece 8 arkadaşımızın hiçbir bedel ödemeden ehliyetlerini almalarını sağladık. Motosiklet almaları konusunda da onlara destek olmayı planlıyoruz. Bu ay içerisinde de iş başı yapabilmeleri için sözleşmelerimizi imzaladık ve süreci başlattık. İlerleyen dönemlerde de pilot uygulama olarak ilk kez düzenlediğimiz bu eğitimleri devam ettirmek, nitelikli personellerin yetişmesini sağlayarak istihdamımızı da artırmayı sürdürmek istiyoruz. Bu sektörde görev yapmak isteyen herkesi web sitemizden başvuru yapmaya davet ediyoruz.”