Kuş sürüsüne çarpan kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü

İstanbul‘dan Libya'nın Bingazi şehrine gitmek üzere havalanan özel bir şirkete ait kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpması üzerine yaklaşık 1,5 saat havada tur atarak yakıt tükettikten sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Libya'nın Bingazi şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir kargo şirketine ait Aürbus A300-600 tipi kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra havada kuş sürüsüne çarptı. Yaşanan durumun ardından Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle yeniden iletişim kuran uçağın pilotu tedbir amacıyla Atatürk Havalimanı'na dönmek için izin istedi.

Yakıt tüketmek için 1,5 saat havada tur attı

Onayın ardından yeterli iniş ağırlığına ulaşabilmek için MB-369 sefer sayılı uçak İstanbul hava sahasında tur atarak yakıt tüketmeye başladı. Yaklaşık 1,5 saat süreyle havada tur atan kargo uçağı, 09.30'da Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi. İnişin akabinde kuş sürüsüne çarpan kargo uçağı hasar kontrolü için teknik hangara çekildi. Kontrolleri yapılan uçağın yapılan uçağın bir süre sonra Bingazi'ye gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

Büyük taşınma sonrası 6 Nisan tarihinden itibaren Atatürk Havalimanı ticari yolcu uçuşlarına kapatılmış, sadece kargo ve genel havacılık hizmetleri kapsamında özel iş jetlerine hizmet vermeye başlamıştı.