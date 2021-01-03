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Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı geri döndü

Turkısh Cargo’nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Turkısh Cargo'nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Burun kısmında meydan gelen hasar nedeniyle uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü.


Edinilen bilgiye göre Turkısh Cargo'nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı bu sabah saat 08.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra ise beklenmedik bir şekilde uçak, kuş sürüsüne girdi. Yaşanan durum nedeniyle kargo burun kısmında hasar meydana gelen uçak, tekrar Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçen uçağın pilotu, gerekli izni aldıktan sonra yaklaşık 30 dakika Marmara Denizi üzerinde atıp yakıt boşaltarak iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Seferden çekilen uçak ise hasar tespit ve gerekli bakımlar için teknik hangara çekildi.

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