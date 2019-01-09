Kuşa çarpmamak için manevra yaptı, araç takla attı

Edinilen bilgilere göre, olay Küçükçekmece E-5 karayolunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 34 LC 5025 plakalı aracıyla Topkapı istikametine seyreden Mehmet Arslan, aniden önüne çıkan martıya çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi önerisini de reddetti. Kazada sürücünün çarptığı kuş ise öldü. Kaza nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.