Kuşadası'nda Mars deneyimi yaşanacak

Ziyaretçilerin kapsüllerde kalıp, astronot yiyecekleriyle besleneceği projeyle bölgeye günde 120 bin turistin çekilmesi hedefleniyor.

Yılda 1,2 milyon kişinin ziyaret ettiği Kuşadası, yeni nesil Y ve Z kuşağını bölgeye çekecek bir proje geliştirdi. 200 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle hayata geçirilecek Mars Colony projesiyle Mars'taki tarım çalışmalarından, yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan oluşturulacak. Turistlere dünyada uzay deneyimini yaşatacak projede ziyaretçiler kapsüllerde kalıp, astronot yiyecekleriyle beslenecek.

Pandemiyle birlikte turizm sektöründe trendlerin hızlı bir değişim sürecine girdiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bilinçli turistler artık güneş, deniz, kum turizmi yerine kendilerine farklı deneyimler yaşatan destinasyonları tercih etmeye başladı. Biz bu projeyle Y ve Z kuşağını bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. 14 bin metrekare alanda hayata geçirilen projemizde 32 kapsül olacak. Projemizi günde 120 bin kişinin ziyaret etmesini ön görüyoruz” dedi.

"Elon Musk'a proje anlatıldı"

Proje aşamasında olan Mars Colony'nin dünyanın dikkatini Kuşadası ve Türkiye'ye çektiğine işaret eden Günel sözlerini şöyle sürdürdü: "Elon Musk ile birlikte çalışan mühendis Martin Halliwell Kuşadası'nda yaşıyor. Mars Colony projesini görünce çok heyecanlandı ve projeyi Tesla Motors ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a anlattı. Kendisinin konuyla çok ilgilendiğini söyledi" dedi.

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma modelinin Türkiye ve dünyadaki dijital göçmen sayısını artırdığını aktaran Günel, koronavirüs sonrasında pek çok çalışanın Kuşadası'na yerleştiğini ifade etti. Günel, “Normalde 125 bin olan ilçe nüfusumuz şu anda 250-300 binlere yükseldi. Belediye olarak doğayla baş başa konforlu çalışma alanı arayışında olan bu kitle için şimdilerde Kamp İnova projesini hayata geçiriyoruz. 2023 yılında tamamlanacak projeyle yerli ve yabancı dijital göçmenlere ev sahipliği yapacağız” dedi.

Deniz kenarındaki 21 dönümlük arazide 20 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında ahşap bungalovlar ve çalışmaya uygun stüdyolar olacağını belirten Günel, "Dijital göçmen internet altyapısı güçlü bu tesislerde yıl boyu hem konaklayıp hem de tatil yapma olanağı bulacak. Ege'nin en güzel koylarından Kuşadası 44 bin nitelikli yatak kapasitesiyle her yıl 1,2 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Aynı anda 4 kruvaziyer gemisini ağırlama kapasitesine sahip Kuşadası Limanı sayesinde cruise turizminde öne çıkan bölge, bu yıl 562 gemi ve 600 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Gemi mürettebatlarıyla bu sayının 800 binleri bulması bekleniyor. Cruise turizmine hitap edecek alanları geliştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin bölgeye gelecek turistin alışveriş yapması için tüm çarşılarımızı yeniledik. 10-12 Haziran tarihleri arasında ise Ayhan Sicimoğlu işbirliğiyle hem bölgenin geleneksel yemeklerinin tadılabileceği hem de yerel müziklerin dinlenebileceği bir sokak festivali organize ediyoruz" dedi.