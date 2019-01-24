Kuşların gökyüzünde dansı, görsel şölen oluşturdu

Beylükdüzü'nde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dansı, görsel bir şölen oluşturdu. Adeta hareket eden dev bir bulutu anımsatan kuş sürüsü yaklaşık 1 saat boyunca havada uçarken görüntülendi.

Sonbahar ve kış aylarında Beylükdüzü semalarında görülen ve sürüler halinde havada uçan sığırcık kuşlarının çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı. Beylikdüzü Barış Mahallesi semalarında görülen sığırcık kuşları birbirlerine uyum içerisinde dans edercesine yaklaşık bir saat boyunca havada uçtular. Vatandaşlar ilginç görüntüleri oluşturan kuşların toplu haldeki uçuşunu hayranlıkla izledi. Havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları bir çok vatandaş ise cep telefonları ile görüntüledi. Binlerce sığırcık kuşu daha yaklaşık 1 saat sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.