Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştü

Şişli'de, bahçe içerisindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan kadın, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kalçasında kırık olan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 20.30 sularında Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokaktaki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanında bulunan bahçedeki güvercinlere yem vermek isteyen Sevda Gök, dengesini kaybederek yan binadaki iki metrelik merdiven boşluğuna düştü. Kadını fark eden oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kadın yaklaşık 45 dakika sonra kurtarıldı

Kadını kurtarmakta başarılı olamayan sağlık ekiplerinin talebi üzerine, olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından düşüp yaralanan kadın, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.