Kusursuz detaylar ile şekillenen takım elbiselerde avantajlı fiyatlar

Türkiye'nin yenilikçi erkek giyim markası olan Kiğılı, kusursuz detaylar ile şekillenen takım elbise, gömlek ve kravattan oluşan kombin alternatifleriyle göz alıcı şıklığa davet ediyor. Üstelik seçilen kombinle birlikte alınacak klasik ayakkabılarda da yeni sezon öncesi avantajlı fiyat sunan marka, gardırobunu yenilemek isteyen beylere ekonomik çözümler sunuyor.

Kiğılı, sonbaharın yavaş yavaş yaklaştığı bugünlerde sezonun en şık takım elbise kombinlerinde geçerli indirimli fiyatlarını başlattı. Kiğılı mağazalarından alınacak takım elbise, gömlek ve kravat içeren kombinlerde geçerli olan indirim, beyleri yeni sezonda da her ortamda güçlü kılacak. Bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan kombinle birlikte satın alınacak klasik ayakkabı da kampanyaya özel 499 TL'den pakete dahil olacak.

Kiğılı takım elbise kombinleriyle şıklık her zaman ve her yerde zirvede

Tasarım ve kalitesiyle erkekleri şehir yaşamının temposunda yalnız bırakmayan Kiğılı takım elbise kombinleri, sezonun trend çizgileriyle şık bir görünüm sağlıyor. Vücuda tam uyumlu kalıplarıyla günün her anında rahatlık vadeden takım elbiseler, kolay kırışmayan ve nefes alabilen kumaş yapısıyla da davet ve özel günlerde beylere güçlü bir duruş katıyor. Her zevke uygun üretilen modeller, kendisini düşünen erkeklere sunulan dar kesimli yapısıyla da sportif görünümün sınırlarını zorluyor.