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Kutlamaların yapılacağı Bakırköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlamaların adresi olan Bakırköy Pazar Yeri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alana giriş yapmak isteyen vatandaşlar bariyerlerin kurulduğu alanın dışında beklemeye başladı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'daki kutlamaların adresi olan Bakırköy Pazar Yeri çevresine bariyerler kurularak güvenlik önlemleri alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana giriş yapmak isteyen vatandaşlar, bariyerlerin kurulduğu alanın dışında beklemeye başladı. Vatandaşların saat 11.00 sıralarında alana giriş yapması beklenirken, kutlamalar ise saat 14.00'da başlayacak.

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