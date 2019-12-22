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K?t?phaneler ?Ba?ak? verdi

Ba?ak?ehir Belediyesi, kitap ihtiyac? olan t?m okul ve ??renciler i?in ?Kitap K?pr?s?? seferberli?i ba?latt?.

T?rkiye genelinde kitaba ula?ma sorunu ?eken ??rencilerin ve okullar?n k?t?phaneleri, Ba?ak?ehir'den g?nderilen kitaplarla dolmaya ba?lad?.


?Ba?ak?ehir'den T?rkiye'ye Kitap K?pr?s?? projesi, 2018-2019 e?itim ??retim y?l?nda Ba?ak?ehirli kitap g?n?ll?lerinin deste?iyle ba?lat?lm??t?. Projede son olarak 28 okula kitap g?nderildi. Kitap okumayan ??renci kalmamas? i?in proje s?resiz olarak uzat?ld?. ?htiyac? olanlara g?nderilen kitaplar, Ba?ak?ehir Millet K?raathanesi'nde kabul ediliyor. Ba???ta bulanmak isteyenler, kitaplar? T?rkiye'nin en b?y?k millet k?raathanesine getirerek teslim edebiliyor. Kabul edilen kitaplar ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde s?n?fland?r?larak kolileniyor ve ba?ta G?neydo?u olmak ?zere T?rkiye'nin ?e?itli b?lgelerinde ihtiyac? olan okullara s?ras?yla g?nderiliyor. Ba?ak?ehir Belediyesi, kitap ba?????lar?n?n da deste?iyle 2019-2020 e?itim ??retim y?l?nda 50 bin kitab? ihtiya? duyulan okullara g?ndermeyi hedefliyor.



?Bir ?ocuk de?i?ir, d?nya de?i?ir'


Kitaplar?n g?n?m?zde hala bilgiye ula?man?n en g?venilir kayna?? oldu?unu ifade eden Ba?ak?ehir Belediye Ba?kan? Yasin Karto?lu, ?Kitaplar, sat?rlar?n?n aras?nda farkl? hikayeler, farkl? d?nyalar saklar. Hayal g?c?m?z? geli?tiren, bizleri farkl? zamanlarda farkl? co?rafyalarda yolculu?a ??karan her bir kitap, asl?nda farkl? bir d?nyad?r. Bizler de, ?Bir ?ocuk de?i?ir, d?nya de?i?ir' bilinciyle ?ocuklar?m?z?n ve gen?lerimizin kitapla, bilgiyle olan ba?lar?n? canl? tutmaya b?y?k bir ?nem veriyor, kitap sevgilerini ?o?altarak aram?zda mesafelerin ?nemini yitirdi?i bir kitap k?pr?s?n?n kurulmas?n? hedefliyoruz? diye konu?tu.

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