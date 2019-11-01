İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuva-yi Milliye kahramanı ‘Kartallı Kazım' ölümünün 59. yılında dualarla anıldı

Nazım Hikmet’in şiirlerinde ‘Kartallı Kazım’ olarak sembolleştirdiği, Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber, Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla, 59.

Nazım Hikmet'in şiirlerinde ‘Kartallı Kazım' olarak sembolleştirdiği, Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber, Kartal Belediyesi'nin organizasyonuyla, 59. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İbrahim Göleber'in ailesinin de yer aldığı anma programında yaptığı konuşmada; “Kartallı Kazım; ilçemiz için bir gururdur, adını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.



“Ne Mutlu Bizlere ki”


Kartallı Kazım'ın Yayalar Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı Kazım'ın ilçe için bir gurur olduğunu ve isminin yaşatılmaya devam edeceğini belirterek; “Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un önemli merkezlerinde olduğu gibi, Kartal'da da büyük bir Cumhuriyet coşkusu yaşadık. Bugün ise, aramızdan ayrılışının 59. yılında, Kartallı Kazım'ı anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki, Kartal'ımızın bir Kuva-yi Milliye kahramanı var. Mekânı cennet olsun. ‘Kartallı Kazım' ismini ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Törenin sonunda, Kartallı Kazım'ın ruhuna Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.