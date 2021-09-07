Kuveyt Türk maaşını taşıyan emekliye destek ödemesi yapacak

Emeklileri ilgilendiren promosyon ücretlerinde bankalar fırsatlarını duyuruyor. Promosyon ücretleri bankalara göre farklılık gösteriyor. Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, emekli maaşını taşıyan müşterileri için sunacağı fırsatları açıkladı. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, bin 500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise bin TL promosyon ödemesinde bulunulacak.

Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca bankanın ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan müşteriler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.

Emeklilere özel danışma hattı

Banka, emekli müşterilerine “0262 723 49 19-Emekli Danışma Hattı” hizmeti sunarak doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma hizmeti de sunuyor.