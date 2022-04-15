Kuveyt Türk ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki tüm kriterleri yerine getirerek genel müdürlük ve bankacılık üssü binaları için ‘Sıfır Atık Belgesi' aldığını açıkladı.

İnovatif, sürdürülebilir ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler sonucu Sıfır Atık Belgesi alan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Banka, hem İstanbul'daki Genel Merkez hem de Kocaeli'ndeki Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü'nde Sıfır Atık Belgesi için gerekli tüm kriterleri yerine getirerek ve sıfır atık denetimlerini başarıyla tamamlayarak sıfır atık belgesini almaya hak kazandı. Sıfır atık belgesini almak için kurumdaki atıkları kaynağında ayrıştırarak toplayan banka ardından atıklar için geçici depolama alanları oluşturdu ve atıkların bertaraf firmasına gönderimini gerçekleştirdi.

“Sıfır Atık Projesi kapsamında kısa sürede önemli aksiyonlar aldık”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Atık yönetiminden yeşil ürün ve hizmetlere, çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden sürdürülebilir finansmana kadar birçok farklı alanda sürdürülebilirlik perspektifinde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi artırırken, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Ödüllü ‘Kağıtsız Şube Bankacılığı' projemizle her yıl binlerce ağacın kurtarılmasını sağlıyor, çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarımızla çevreye karşı vazifemizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların yanı sıra son yıllarda Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli aksiyonlar aldık. Kaynakların daha verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini, atık oluşumunun engellenmesini veya en aza indirilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımı için tüm aksiyonları almayı hedefledik. Kısa sürede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki tüm kriterleri yerine getirerek hem genel müdürlük hem de bankacılık ve yaşam üssü binamız için Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandık. Bu konuda da bir ilki gerçekleştirerek katılım finans alanında öncü olduğumuz için mutluyuz. Gerek çevresel sürdürülebilirlik gerekse finansal sürdürülebilirlik alanında yeni projeler geliştirmeye ve çevreye karşı sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Kağıtsız Şube Bankacılığı Projesi' ile hem tasarruf ediyor hem ağaçlandırma yapıyor

Yapılan açıklama göre, “Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden banka, Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında bir taraftan finansal süreçlerdeki kâğıt kullanımını azaltırken, diğer taraftan elde ettiği tasarrufla doğaya ağaç dikiyor. “Kâğıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor” yaklaşımı ile banka, fidan yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturuyor ve ağaçların her türlü bakımını yapıyor. Kuveyt Türk ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek çalışanları ve aileleri adına fidan dikimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde, çalışanların ve ailelerinin katılımıyla ilk fidanlar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprakla buluştu. Proje tamamlandığında Kocaeli'nde 10 bini çam fidanı, Kilis'te ise çiftçilere dağıtılan 7 bin 174'ü Antep fıstığı fidanı toprakla buluşacak.

Türkiye'nin ve Kıta Avrupası'nın ilk sukuk işlemlerinden birini 2010 yılında yapan Kuveyt Türk, katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada ilk kez “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı” gerçekleştiren finans kuruluşlarından biri oldu. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor.

Yeşil enerji için finansman desteği devam ediyor

Banka ayrıca gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak, çevreye verilen zararı azaltabilmek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için yenilenebilir enerji kaynakları alanında güneş enerji santrallerine yapılan yatırımlara finansman desteği vermeye devam ediyor. Türkiye'de 7 bin 385 megavat olan kurulu güneş enerji santrallerinin 523 megavatı, bankanın finansman desteğinde bulunduğu 174 proje tarafından karşılanıyor.