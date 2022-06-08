Kuveyt Türk'ten Lonca GSYF'ye 70 milyon TL'lik yatırım

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy tarafından kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 70 milyon TL'lik yatırımda bulundu.

Yenilikçi fikirleri destekleyerek girişimcilerin yanlarında olmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam eden Kuveyt Türk, yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy tarafından kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 70 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral'ın, 70 milyon TL değerindeki çeki KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük'e takdim ettiği etkinlikte, Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda (Lonca GSYF) yer alan 6 girişim, geliştirdikleri fikirleri ve gelinen aşamayı katılımcılarla paylaştı.

“Girişimci gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sağlıyoruz”

Etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Oral, “Yenilikçi fikirleri destekleyerek genç girişimcilerin yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 2017 yılında kurduğumuz Lonca Girişimcilik Merkezimiz aracılığıyla, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek oluyoruz. Lonca, kısa sürede Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı. Geride bıraktığımız altı dönemde toplam 60 girişimi Lonca'dan mezun ettik. KT Portföy'ün kurduğu Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimleri desteklemek suretiyle gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. İlk aşamada 5 milyon TL yatırımda bulunduğumuz Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, girişimlerimizin daha fazla yanında olabilmek amacıyla 70 milyon TL'lik yeni bir yatırım yaptık. Umuyorum ki, bu yatırımın meyvelerini, girişimcilerimizin projelerinde elde edecekleri ilerlemelere şahit olarak en kısa sürede alacağız. Lonca GSYF'yi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların da dâhil olduğu bir yapıda girişim ekosisteminin hizmetine sunmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

“Özel bankacılık müşterilerimiz farklı yatırım araçları hizmeti sunuyoruz”

Bankanın ‘özel bankacılık' hizmet modeliyle müşterilerin yatırım ve finansman ihtiyaçlarını en geniş ürün yelpazesiyle karşıladığını belirten Mehmet Oral, “Özel bankacılık hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimiz uygun oranlarla finansman kullanabiliyor ve birikimlerini farklı yatırım araçlarında verimli şekilde değerlendirebiliyor. Ürün gamımızı genişletmek için 2015 yılında kurduğumuz ve Türkiye'deki ilk İslami portföy yönetim şirketi olan KT Portföy ile özel bankacılık müşterilerimize de birçok yatırım fonu ürünü sunmaya gayret ediyoruz. Bu noktada KT Portföy ve Lonca GSYF çok önemli bir rol oynuyor. KT Portföy ile bir yandan ülkemiz girişim ekosistemini desteklerken, diğer yandan oluşturduğumuz fona yatırım yapıyoruz. Müşterilerimiz için sunduğumuz nitelikli sukuk ihraçları dâhil olmak üzere en geniş yatırım araçları ve ürün yelpazemiz ile müşterilerimize özel bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz” diye konuştu.

“Müşterilerimizden aldığımız güçle hem ürün yelpazemizi genişletiyoruz hem de büyüyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hamit Kütük, “KT Portföy olarak 13 milyar TL'lik fon büyüklüğümüzle, sektördeki 50'yi aşkın portföy yönetim şirketi arasında 12. sırada yer alıyoruz. Fonlarını tamamen katılım finans prensiplerine bağlı kalarak yöneten en büyük şirket konumundayız ve müşterilerimizden aldığımız güçle hem ürün yelpazemizi hızla genişletiyoruz hem de büyümeye devam ediyoruz. KT Portföy bünyesinde 2018 yılında kurduğumuz Teknogirişim GSYF aracılığıyla farklı sektörlerde teknolojiyi etkin kullanarak inovatif ürün ve hizmet sunan 7 şirkete, 10 turda yatırım yaparak katma değer ve nitelikli istihdam sağlama potansiyeli yüksek teşebbüslere destek olduk. Teknogirişim GSYF'de yatırım yaptığımız şirketlerin gösterdiği başarılı performans ve girişimcilerimizin talepleri, bizi erken aşamanın yanı sıra büyüme aşamasındaki girişimlere de yatırım yapmaya yönelik fon kurmaya sevk etti. Bu amaçla 2021 yılında Lonca GSYF'yi kurduk. İlk aşamadaki 5 milyon TL'lik yatırımın yanı sıra Kuveyt Türk'ün 70 milyon TL'lik yeni yatırımıyla Lonca GSYF daha güçlü hale geldi. Önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte, teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.