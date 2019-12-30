İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuvvetli rüzgar Esenler'de çatı uçurdu

Esenler’de bir binanın çatısı sokakta bulunan araçların üzerine düştü.

Esenler'de bir binanın çatısı sokakta bulunan araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay Esenler Fevziçakmak Mahallesi 1119 sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar sokakta bulunan araçların üzerine düştü. Dört aracın hasar aldığı olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların üzerinde bulunan tahta parçalarını ve çatıda asılı kalan parçaları topladı. Toplanan tahta parçaları olay yerine gelen belediyeye ait kamyonetle kaldırıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.