Kuyumcudan pompalı tüfekli soygunculara tabureli savunma

İstanbul Büyükçekmece'de kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedilirken, kuyumcunun soygunculara karşı tabureli ve silahlı savunması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Tepecik Meydanı'nda bulunan bir kuyumcu 16 Ocak tarihinde saat 09.05'te silahlı, kar maskeli ve eldivenli 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Soygun girişimi öncesi kuyumcu dükkanında kahvaltı yapan dükkan sahibi Levent Ö. ve arkadaşları, pompalı tüfekle ateş ederek içeri giren soygunculara ilk önce tabureyle daha sonra da silahla karşılık verdi.

Pompalı tüfekle 2 el ateş ettiler

Soğukkanlılıkla kuyumcuya giren 3 kişi ilk önce pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Tabure ve silahla beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kalan hırsızlar arkalarına bile bakmadan koşarak kaçtı. Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu kuyumcu dükkanında hasar meydana geldi. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri önce 3 şüphelinin kiraladıkları aracı ve nereden kiraladıklarını tespit etti. Ekipler, kimlikleri ve saklandıkları yerler tespit edilen 3 hırsız için harekete geçti.

Operasyonlarda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi

Şüphelilerden Cihan Ş. (38) 24 Ocak'ta Arnavutköy'de Nihat A. (36) Büyükçekmece'de ve Resul D. (26) ise Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan Cihan Ş. ve Resul D.'nin daha önceden ikişer adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarda 11 adet pompalı tüfek fişeği ve soygun girişimi esnasında giyilen kıyafetler de bulundu. 3 kişi yapılan ilk sorgulamada susma hakkını kullandı.