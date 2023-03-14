Kuyumcukent kendi altın ve mücevherat fuarını düzenliyor

Ş. ilk defa kendisi düzenleyecek. Düzenlenmesi planlanan fuar için çalışmalara başlanırken yerli ve yabancı birçok firma fuara katılmak için gün sayıyor.

Altın ve mücevherat sektörünün uzun süredir beklediği fuarı bu yıl Kuyumcukent İşletme A.Ş ilk defa kendisi düzenleyecek. Düzenlenmesi planlanan fuar için çalışmaların başladığı fuara yerli ve yabancı birçok firma açılış için gün sayıyor. Kuyumcukent İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz fuar çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sektörün uzun zamandır kendilerine fuarı düzenlemeleri için talepte bulunduğunu, şu anda düzenlenen fuarlarda maliyetlerin çok yüksek olduğunu ve kendi düzenleyecek oldukları fuarla bu maliyetleri düşüreceklerini belirten Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, “Gelen üyelerimiz fuarı siz neden yapmıyorsunuz, sizin elinizde de bu imkanlar var neden bunu değerlendirmiyorsunuz diyorlardı. Ben 56 yıllık kuyumcuyum, çok fuar düzenledik. Sektörümüzün şu anda ciddi masrafı var bu da tekelleşmeden kaynaklandığı için fuarı bir kişi yaptığı için fiyatını kendisi belirliyor. Ama bunu iki veya üç kişi düzenlerse burada fiyatlar çok aşağılara kadar düşer. Bu sebepten dolayı biz de bunun bir alt yapısını hazırlayıp esnafımızla da görüşmeler yaparak hem güzel bir fuar yapmak hem de yüzde 60 daha az yapmaya çalışacağız” dedi.

Kuyumcukent ilk defa kendi bünyesinde altın ve mücevherat fuarı düzenliyor

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Başkan Vekili Oktay Baltalı, “Uzun zamandır sektörden KİAŞ'a böyle bir talep vardı. Sektörümüzde gerek faaliyetler gerek ulaşım açısından herkes fuara kolay ulaşamıyor. Bizde bu dönemde daha güçlü bir şekilde esnaflarımızı, sektör çalışanlarımızı fuarla buluşturmak ve benzeri oluşumlarda KİAŞ olarak organizasyonlar yapma kararı aldık. Bu konuyla ilgili Gökhan beyle yol arkadaşlığı yapacağız. Bundan sonra fuar sektöründe bizde varız” diye konuştu.

Düzenlenecek fuar ile Kuyumcukent esnafının dünyaya açılması hedefleniyor

Kuyumcukent'in tamamını bir fuar alanı gibi kullanıp küçük atölyeler de dahil burada olmak üzere bütün esnafı fuarın içerisine dahil etmek istediklerini belirten Sereks fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan, “Biz böyle bir organizasyonun altına imzamızı atmaya çalışacağız. Ortak bir fikir doğrultusunda burada bir sinerji oluşturacağız. Bizim için ilk olarak Kuyumcukent esnafı önemli. Esnafa dönük bir şey yapmak istiyoruz. Öncelikle tüm sektördeki paydaşlarla birlikte bir anket çalışması yapacağız. Onların isteklerine göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Çünkü tarih, fiyat ve ziyaretçi konusu çok önemli. Bütün bunları hazırladıktan sonra workshoplar halinde belki tüm yıl boyunca bu tarz organizasyonlar yapabiliriz. Her ülkenin farklı tarihlerde alımı olabilir. Antalya'yı ikiye böldüğümüzde Kemer ve Belek tarafının turisti farklıdır. Onun içinde biz uluslararası bir organizasyonla çeşitli ülkelerden turistlerin tarihleri farklı olabilir. Biz yıl içerisinde bunu uzatıp farklı zamanlarda bir takım organizasyonlar yapacağız. Bunlar içinde bir anket çalışması yapıp önümüzü görmemiz gerekiyor. Kuyumcukent'te sadece fabrikalar yok. Her esnaf büyük değil küçük atölyeler de var. Bir firma diyelim ki sadece küpe arkası üretiyor diğeri kilit üretiyor. Bu firmaların bir fuarda yer alması zaten mantıklı gelmiyor. Bu yüzden binanın tamamını fuar merkezi haline getirip bu esnafların işyerlerinin ziyaret edilmesini sağlamalıyız. Kuyumcukent'te banka, gümrük var. Gelen ziyaretçi burada hem alışveriş yapacak hem de burada bir otelde misafir edeceğiz. Ardından ürünlerini teslim edip direk yurtdışına gönderme imkanına sahip olacağız. Bunlar zaman içerisinde oluşacak bir takım projeler. Hedefimiz büyük. Dünyada en büyük ikinci ülkeyiz bunu da göz önüne alıp böyle bir proje ortaya çıkarmalıyız. Çünkü burada yabancı firmalarda var. Türkiye'yi bir üst sıraya nasıl çıkarabiliriz diye hesap yapıyoruz. Rakibimiz yok. Biz kendi başımıza farklı bir konseptle farklı bir organizasyonla ortaya çıkacağız” dedi.