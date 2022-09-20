Kuyumcukent'te 100 milyon TL'lik vurgun iddiası

İstanbul Kuyumcukent'te faaliyet gösteren bir firma, yine aynı yerde çalışan 15'ten fazla firmayı 100 kilo altınla dolandırıp kepenk kapattı. Ticaret amaçlı altınlarını veren mağdurlar firmanın önünde toplandı.

Olay, Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda faaliyet gösteren firmalar, çalışan bir şirkete yine ürün karşılığında altınlarını verdi. Dolandırıcı firma son birkaç ayda aldığı altınların ödeme tarihi geldiğinde ise erteleme istedi, daha sonrada ürünleri vermemeye başladı.

Son olarak durumdan şüphelenen ve 30 kilo altını içerde olan bir kuyumcu esnafı firmaya gittiğinde kepenkleri inmiş gördü. Bunun üzerine kaçanların telefonunu aradığında kapalı olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen esnaf diğer alacaklıları aradığında firma çalışanlarının kuyumcu kentteki farklı esnaftan topladığı yaklaşık 100 kilo altınla beraber kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra avukat aracılığıyla icra başlatıldı. Firmaya icraya giden ekipler, içeride kimsenin olmadığı tespit ederek bilgisayar, tablet, televizyon ve masa gibi eşyaları alarak haczetti.

Firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurlar, kuyumcu önünde toplandı.

Ticaret amaçlı 10 kilo altınını verdiğini ve son birkaç ayda ödeme almadığını anlatan esnaf Cihan Yılmaz, “Burada güvene dayalı bir sistem var. Arkadaşlar diye tanıdığımız biri üzerinden dolaylı veya birebir ticaretler yapıyoruz. Ürünlerin bir kısım ödendi, sonra öğrendiğimizde ürünlerin belli bir kısmı Avrupa'ya kaçırılmış, belli bir kısmı burada eritilmiş. İnkar da etmediler, erittiklerini de söylediler ve bu kadar insanı mağdur ettiler. Toplamda 100 milyona yakın bir vurgun var. Devletimize güveniyoruz, gereken her şeyin yapılacağına inanıyoruz. Mağdur sayısı 15-20 kişi, şüpheli şahıs sayısı ise 9 kişi civarında. Belli bir kısmını almışlar, belli bir kısmını eritmişler, belli bir kısmını Avrupa'ya kaçırmışlar” diye konuştu.

Müvekkili adına konuşan ve ilk başvurunun ardından mağdurların ortaya çıktığını anlatan Avukat Ecem Oklu, “2 Eylül tarihinde haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Borçlular yoktu, bu takdirde de borçlunun kişisel eşyaları, bilgisayarı, kartvizitleri gibi evraklar bulundu. İçerde bulunan malları haczettik, burada altın yoktu. Kendileri de firarda, imitasyon altın vardı içerde” dedi.

"Müvekkilimin 35 kilo altını vardı"

Müvekkilinin yaklaşık 35 kilo altının gittiğini anlatan Avukat Oklu, "Müvekkilim bize başvurduğunda 30 kilo altının olduğunu söyledi ve bahsedilen kişiler hakkında icra takibi başlattık. Paravan olarak kullanılan yere haciz işlemleri başlattık. Biz buraya geldikten sonra çok kişi bize müracaat etti. bize müracaat edenlerin sayısı şu an 9 kişi, hatta bugün içinde de gelen kişiler var. kişilerin dolandırıldıkları miktar, meblağ ise 100 milyon TL civarında ki, bu insanlar için büyük bir meblağ. Bize başvurmamış ve yeni yeni haberi olan çok insan var. şu an Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma dosyalarımız mevcuttur. Herkesin parça parça dolandırıldıkları tarihler var. Bazıları çekinmişler söylemeye ama ilk müvekkilimizin 30-35 kilo altın civarında, o müracaat ettikten sonra diğer insanlar geldi” şeklinde konuştu.

"Son bir yılda dökülmeye başladı"

Yaklaşık üç aydır ürün karşılığında toplamda 1 kilo altın verdiğini anlatan kuyumcu Ömer Aydoğan, “Bizim ticaretimiz, biz onlara ürün yapacaktık, karşılığında onlar da bize ürün verecekti. Ama iki üç aydır bizi sallıyorlar, veriyoruz alamıyoruz, veriyoruz bir miktar alıyoruz. Bugün yapacağım, yarın yapacağım diyor, hep sallıyor. Bizim sektörde güvene dayalı iş olduğu için ilk başta güvendiğin için bir şey diyemiyorsun. İki üç aydır gönderdik alamadık, hep eritmişler. Almanya bağlantıları var, bir ekipler, bekliyoruz mağduruz. Son bir yıl içinde döküldü, patlak verdi” diye konuştu.