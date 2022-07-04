Kuyumcukent'te aidat ve otopark zammı krizi

Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yönetim binası önünde toplanan kalabalık grup, yetkililerin çarşamba gününe kadar süre istemesi üzerine dağıldı.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te esnafla yönetim yapılan zamlar nedeniyle karşı karşıya geldi. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı. Halihazırda aylık 200 lira olan otopark ücretinin 450 liraya 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı. Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı yönetim binası önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Zamları fazla bulan esnaf, kararın geri çekilmesini istedi. Yönetim binası önünde toplanan kalabalıktan temsilciler, yetkililerle görüşmek için yönetim binasına girdi.

Esnaf dağıldı

Temsilciler bir süre sonra binadan çıkarken, yönetimin çarşamba gününe kadar bir süre istediği öğrenildi. Aidatların tekrar görüşüleceğini öğrenen esnaf, çarşamba gününe kadar bekleme kararı alarak dağıldı.