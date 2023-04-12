Kuyuya düşen inşaat işçisinin bacağı demire saplandı

Beşiktaş'ta inşaat halindeki bir binada çalışan işçi, dengesini kaybederek 1 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Bacağı demire saplanan talihsiz işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yıldız Mahallesi Müvezzi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Aka isimli işçi, inşaat halindeki bir binada çalışırken dengesini kaybederek avluda bulunan 1 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Aka'nın bacağı kuyuda bulunan demirlere saplandı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan Aka, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aka, bacağındaki demirle ambulansa alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.