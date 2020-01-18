İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada

Pendik’te kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı.

Pendik'te kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı. Köpeğin kuyudan kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Pendik Kaynarca Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir kuyuya düşen köpek burada mahsur kaldı. Köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, kuyuda mahsur kalan köpeği yoğun uğraşlar sonucu kurtardı. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek ise oradan hızla uzaklaştı.


İtfaiyenin kuyuda mahsur kalan köpeği kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye erleri kuyuya düşen köpeği kurtarıyor. Kurtarılan köpek koşarak uzaklaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.