Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Esenyurt'ta boş arsada bulunan yaklaşık 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Esenyurt'ta bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, civarda bulunan yavru köpeklerden biri arazide bulunan yaklaşık 6 metrelik bir kuyuya düştü. Yavru köpeğin acı seslerini duyan çevredeki hayvansever bir vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yavru köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Yarım saatlik bir çalışmanın sonucunda, yavru köpek düştüğü derin kuyudan kurtarıldı.

Köpeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber veren hayvansever, "Ben her gün burada hayvanları besliyorum, buralardan gelen acı sesleri duyunca seslere doğru yöneldim ve orada bir kuyu olduğunu fark ettim, içinde yavru köpek vardı, ben de hemen itfaiye ekiplerine haber verdim sağ olsunlar onlarda gelip kurtardı. Belediye burayı inşallah kapatır” dedi.

Kısa sürede kuyunun bulunduğu yere gelen Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler kuyuyu kapattı.