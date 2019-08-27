Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.