Kuzey Anadolu Fay Hattı Kumburgaz segmenti kameralarla izleniyor

Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) işbirliğiyle Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz segmenti 7/24 izleniyor. Büyükçekmece'nin Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba Mahallelerinde kurulan “Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları” aracılığıyla Marmara Denizi'ndeki değişimler izleniyor. Gece görüş kabiliyetine sahip 24 saat kayıt alabilen ve gerçek zamanlı erişilebilen sistemden elde edilen veriler, DOHAD merkezinden de anlık olarak takip edilebiliyor.

“Deprem öncesi birçok parametrede değişiklikler gerçekleşiyor”

DOHAD Başkanı Fuat Agalday, Büyükçekmece Belediyesi ile 2013 yılında yapılan protokol kapsamında önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, “Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba Mahallerinde kurmuş olduğumuz Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları aracılığıyla Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı Kumburgaz segmenti 7 gün 24 saat izlenmektedir. Depremden önce birçok parametrede değişiklikler gerçekleşiyor. Gece görüş kabiliyeti olan kameralardan elde ettiğimiz veriler ve Büyükçekmece'de 150 metre derinlikte sismik inceleme sondajlarından gelen veriler anlık olarak DOHAD merkezinde takip edilmektedir. Deprem öncesi kayaçların sıkışması nedeniyle oluşan elektrik, manyetik, sismik, meteorolojik ve benzeri değişimleri yakından takip etmekteyiz. Prof. Dr. Uğur Kaynak, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu projenin danışmanlığını yapan önemli bilim insanlarıdır. Ayrıca vermiş olduğu destek ve katkılardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e de teşekkür ediyorum” dedi.