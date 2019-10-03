Kuzey Çevre Otoyolunda feci kaza: 5 yaralı

Kuzey Çevre Otoyolu Arnavutköy mevkisinde meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Otoyolu Arnavutköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Bayrakçı yönetimindeki 34 TJU 85 plakalı ticari taksi direksiyon hakimiyetini kaybederek Eyüp Koyuncu yönetimindeki 34 SY 4755 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle koyuncu yönetimindeki araç savrularak bariyerlere çarptı. Bu sırada kazayı gören vatandalar durumu hemen polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada takside bulunan 2 yolcuyla beraber 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Öte yandan, kazanın hemen sonrasında olay yerine gelen taksi şoförünün yakınları büyük panik yaşadı. Kaza sonrasında yolda trafik meydana gelirken araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol normale döndü.