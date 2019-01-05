Kuzey Irak'ta şehit düşen Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlanıyor

Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Komando Uzman Çavuş Mücahit Ülgen'in cenazesi İstanbul'da ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Komando Uzman Çavuş Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde askeri tören düzenleniyor. Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasi isim çelenk gönderdi.