İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Irak'ta şehit düşen Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlanıyor

Kuzey Irak’ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Komando Uzman Çavuş Mücahit Ülgen’in cenazesi İstanbul’da ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Komando Uzman Çavuş Mücahit Ülgen'in cenazesi İstanbul'da ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.


Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Komando Uzman Çavuş Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde askeri tören düzenleniyor. Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasi isim çelenk gönderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.