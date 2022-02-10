Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti EMITT Fuarı'nda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 25'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki stantı yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl 25'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Düzenlenen fuara birçok ülke ve Türkiye'den il ve ilçelerden katılım sağlanıyor. Fuara katılan ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) yer aldı.

KKTC Milletvekili ve aynı zamanda Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, dünya genelindeki korona virüs salgının ardından bu yıl yeniden başlangıç olacağını ifade ederek, “Dünyada turizmin en önemli buluşma noktalarından birisi olan EMITT'te bizler de ülkemizi KKTC'yi insanları, turizmi, tarihini güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtıyoruz. Turistler unutulmaz anılar yaşamak istiyorlarsa gitmeleri gereken önemli sağlıklı turizm destinasyonlarından birisidir. Nüfusunun 3 katına yakın sayıda turist ağırlayan 100 ülkeden fazla insanın öğrencinin eğitim için tercih ettiği çok önemli yerlerden bir tanesi KKTC. Bu anlamda bizler Türkiye'de İstanbul'da gerek Türk insanlarına gerek ise dünyadaki insanlara Kuzey Kıbrıs'a gelin daveti yapıyoruz. Hem tatil hem eğlence hem sağlık ve diğer bütün alanlarda ülkemizin güzelliklerinden farklılıklarından zenginliklerinden yararlananın çağrısından bulunuyoruz” dedi.

“Herkesin görmesi gereken bir ülke”

Kıbrıs'ta tatilin ya seyahatin ekonomik durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Savaşan, “Türkiye ile paralel ve aynı para birimini kullanıyoruz. Kimlikleriyle gelebilirler vize istemiyoruz. Tatil köylerinden villalardan beş yıldızlık otele kadar pek çok imkan var. Her bütçeye uygun. Avrupa'da gibi ama Avrupa fiyatlarının altında imkanlar sunuyoruz. Biz bu Covid-19 sürecinden dünyada en az hayat kaybı olan ülke. Tedbirler üst düzeyde. Küçük bir ülke olması ve bu süreçte zamanında bilimsel kararların alınmasıyla yine Türkiye'nin çok büyük katkılarıyla sağlık alt yapısının genişletiliyor olması bizim halk sağlığını turistlerin halkın ve öğrencilerin sağlığını korumamıza yardımcı oldu. Sağlıklı bir turizm destinasyonu güneşin 300 günden fazla yüzünü gösterdiği pek çok alanda zenginliklerin olduğu bir turizm adasıyız. Yurt dışına çıkmak isteyen herkesin görmesi gereken bir ülke” diye konuştu.