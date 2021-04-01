Kuzey Makedonya deplasmanda Almanya'yı mağlup etti

maçında Kuzey Makedonya deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 2-1 mağlup etti.

maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada Goran Pandev'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamlandı. Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Kuzey Makedonya 85. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı. Evinde mağlup olan Almanya ise 6 puanda kaldı.

Almanya bu sonucun ardından 2001 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını kaybetti. Almanlar 35 maçtır yenilmiyordu.