Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kuzey Makedonya, finalde Türkiye'yi eleyen Portekiz ile karşılaşacak.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında İtalya, Renzo Barbera'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 90+2. dakikada Trajkovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak.