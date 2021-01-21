İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Makedonya'dan gelen heyet TARSİM'de ağırlandı

Kuzey Makedonya’dan gelen heyet TARSİM’de ağırlandı.

Kuzey Makedonya'dan gelen heyet TARSİM'de ağırlandı. Heyete, Türkiye'deki tarım uygulamaları, tarım sigortaları sisteminin yasal çerçevesi ile sistemin genel yapısı ve gelişimi hakkında genel bilgi verildi.



Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arianit Hoxha, Çevre ve Şehircilik Bakanı Naser Nuredini ile Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Jon Ivanovski'nin de dahil olduğu heyet ile TARSİM Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelindi.



TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel'in katılım sağladığı program çerçevesinde, Türkiye'deki tarım uygulamaları, tarım sigortaları sisteminin yasal çerçevesi ile sistemin genel yapısı ve gelişimi hakkında genel bilgi verildi. TARSİM'in Dünya'da örnek gösterilen bir sistem olduğunu ifade eden Kuzey Makedonya'dan gelen heyet, sonraki dönemlerde yapılması planlanan iş birliği konusunda da karşılıklı istek ve kararlılıklarını dile getirdi.



TARSİM tarafından ise ''Ülkelerimiz için hayırlı olmasını dileriz'' denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.