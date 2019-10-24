Kuzey Makedonyalı şair Leyla Şerif Emin'den duygulandıran 'Asker Selamı'

'si düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne Barış Pınarı Harekatı damgasını vurdu. Festivale katılan Kuzey Makedonyalı kadın şair Leyla Şerif Emin, "Allah bu vatanı korusun" diyerek asker selamı verdi. Salonda duygusal anlar yaşanırken, kadın şair dakikalarca alkışlandı.

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin bu yıl 7.'sinin açılışı İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 11 ülkenin şairlerinin katıldığı şiir festivaline katılım oldukça yoğundu. Bu sene 'Balkan Esintisi' temasıyla şiirseverlerle buluşan festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katıldı. Şiir Festivaline Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivale; Arnavutluk'tan Jolanda Lila Tusku, Bulgaristan'dan Resmiye Mumin, Bosna Hersek'ten Asmir Kujovic ve Cemalettin Latiç, Hırvatistan'dan Ervin Yahiç, Karadağ'dan Flutur Mustafa, Kosova'dan İbrahim Aslan, Kuzey Makedonya'dan Leyla Şerif, Romanya'dan Hayat Memiş, Sırbistan'dan Milica J. Lilic, Yunanistan'dan Maria Koulouri olmak üzere yurt dışından toplamda 11 şair konuk oldu.

‘Açılışta asker selamı'

Açılışta konuşma yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Bütün terör örgütlerini kınıyoruz ve buradan kahraman Mehmetçiğimize selamlarımızı, sevgilerimiz gönderiyorum” diyerek asker selamı verdi. Öte yandan festivale katılan Kuzey Makedonyalı şair Leyla Şerif Emin de şiirini okumadan önce , "Allah bu vatanı korusun" diyerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi. Salonda duygusal anlar yaşanırken, kadın şair dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Bu festivalimizi aynı zamanda Barış Pınarı Harekatımıza ithaf ettik”

Açılış öncesi soruları yanıtlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “7.ci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festival'inin bu yılki teması 'Balkan Esintileri'. Her yıl mutlaka bir temamız oluyor. O tema eşliğinde şairlerimizi davet ediyoruz. O konu üzerine şiirler okunuyor. Balkanlardan, gönül coğrafyamızdan şairlerimizi davet ettik. Ülkemizdeki şairlerimiz ile buluşturduk. İstanbulensis şiir festivalini gerçekleştirdik. Gönül coğrafyamızdan ülkemize davet ettiğimiz bütün şairlerimize teşekkür ediyoruz. Bu festivalimizin en önemli özelliklerinde bir tanesi de biz bu festivalimizi aynı zamanda Barış Pınarı Harekatımıza ithaf etmiş olmamız. Bu harekatta veya farklı zamanlarda şehadet rütbesine ulaşan şühedamızı rahmetle ve minnet ile anıyoruz” dedi.

Gecede Şükriye Tutkun Balkan türkülerini seslendirdi. Festival kapsamında 23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında etkinlikler düzenlenecek. Festivalin ikinci ve üçüncü gününde (24-25 Ekim 2019) şairler çeşitli okullarda gençlerle buluşacak. Festivalin kapanışı, 25 Ekim 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde saat 19.00'da şairlerimizin şiir dinletileri olup akabinde 3 Hisar Konseri gerçekleştirilecek.