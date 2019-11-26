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Kuzey Marmara otoyolunda ciple çarpışan kamyon devrildi

Kuzey Marmara otoyolunda ciple çarpışan bir kamyon yola devrildi.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik durma noktasına geldi. Yola devrilen kamyon havadan görüntülendi.


Kuzey Marmara otoyolu Paşaköy mevki'inde meydana gelen kazada, seyir halindeyken bir ciple çarpışan kamyon kontrolden çıkarak yola devrildi. Kamyonun yola devrilmesiyle yolda trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yola devrilen kamyon ile kazaya karışan cip, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Otoyola devrilen kamyon drone ile görüntülendi.

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