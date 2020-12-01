Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi: 1 yaralı

Sürücü yaralanırken, temizlik ürünleri ise yola saçıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda seyir halinde olan 34 BF 3432 plakalı temizlik malzemeleri yüklü kamyonun sürücüsü Muhterem Civak, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, çarptığı bariyerleri aştıktan sonra devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Aracın içinde sıkışan Civak kendi imkanlarıyla şoför kabininden çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Civak'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Temizlik ürünleri yol kenarına saçıldı, mazot deposu delindi.

Kaza nedeniyle devrilen kamyonun kasasındaki temizlik malzemeleri yol kenarına saçıldı. İtfaiye ekipleri ise kamyonun mazot deposunun delinmesi nedeniyle çevrede önlem aldı. Kazayla ilgili inceleme yapan Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise çalışma başlattı.